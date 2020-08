Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Nettetal-Lobberich: (ots)

Zwei Verletzte forderte der Zusammenstoß von zwei Pkw am Montag um 14:30 Uhr auf der Dornbuscher Straße. Eine 30-jährige deutsche Autofahrerin aus Mönchengladbach war auf der Dornbuscher Straße in Richtung Lobberich unterwegs. In der Buhaltebucht "Bocholt" hielt sie an, um anschließend zu wenden und wieder zurück in Richtung Süchteln zu fahren. Sie sah den Pkw eines entgegenkommenden Zeugen und ließ diesen passieren. Den dahinter befindlichen 26-jährigen Nettetaler in seinem Pkw sah sie nicht. Durch die Kollision wurde die Mönchengladbacherin schwer, der Nettetaler leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden./ah (690)

