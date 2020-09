Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Ulm (ots)

Leichtverletzten

Eine PKW-Lenkerin befuhr am Freitag, gegen 15.10 Uhr die Bundesstraße von Nattheim in Richtung Heidenheim. Kurz nach dem Kreisverkehr wollte sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Sie musste den PKW wegen Gegenverkehr bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 22-jährige PKW-Lenkerin fuhr auf. Anschließend fuhr noch eine 26-jährige PKW-Lenkerin in die beiden Unfallfahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9 000 Euro geschätzt. Die Insassen im ersten Fahrzeug wurden leicht verletzt.

