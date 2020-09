Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Jungen Mann vor Kneipe geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Zu einer Auseinandersetzung vor der Gaststätte Hazienda in der Klosterstraße kam es am Samstag, 05.09.2020, gegen 02:50 Uhr. Ein junger Mann wurde von einer unbekannten Person geschlagen und fiel zu Boden. Durch den Aufprall erlitt er eine schwere Kopfverletzung. Er wurde mit einem Krankenwagen abtransportiert und befindet sich immer noch in stationärer Behandlung. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

