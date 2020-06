Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Polizei kontrolliert Verkehr

Zahlreiche Verstöße deckten Polizisten am Montag bei Kontrollen in Obermarchtal auf.

Ulm (ots)

Zwischen 14.30 und 19.30 Uhr stoppten Polizisten an einer Kontrollstelle in der Riedlinger Straße den Verkehr. Den Schwerpunkt ihrer Kontrollen legten sie auf Autofahrer die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs waren. Gegen 16.15 Uhr stoppten die Beamten 18-Jährigen. Bei der Kontrolle des BMW-Fahrers ergab sich schnell der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte auch der Drogentest. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Für vier weitere Autofahrer die ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen standen, war die Fahrt ebenfalls beendet. Darüberhinaus ahndeten die Polizisten noch sieben Autofahrer die ohne Gurt unterwegs waren.

