Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt Führerschein nach Unfallflucht sicher

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Resse am Dienstagabend, 23. Juni 2020, hat ein 63-jähriger Skoda-Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben müssen. Der 63-jährige Gelsenkirchener hatte gegen 19.35 Uhr mit seinem Wagen auf der Eichenstraße ein parkendes Fahrzeug bei einem Ausweichmanöver touchiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Unfallfahrer kurze Zeit später in seiner Wohnung an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus, weshalb der Gelsenkirchener die Einsatzkräfte zur Wache begleiten musste. Dort entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen.

