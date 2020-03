Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unter Drogen und ohne Führerschein

Achern (ots)

Beim Einfahren in den Autobahnparkplatz Brachfeld kam am Samstagmorgen gegen 11:15 Uhr ein 43 Jahre alter Fahrer eines Mercedes, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er so heftig gegen eine Hinweistafeln, dass unter anderem auch ein Fundament herausgerissen wurde. Der leicht verletzte Fahrer kam nach einem Überschlag mit seinem Auto auf dem Dach zum Liegen. Da bei der Unfallaufnahme außerdem mutmaßlicher Tabletten- und Drogenkonsum des Mercedes-Fahrers festgestellt wurde, ordneten die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl die Entnahme einer Blutprobe an. Außerdem war der 43-jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun, neben einer Schadensregulierung von ungefähr 7.000 Euro, gleich mehrere Strafanzeigen.

