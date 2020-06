Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trickdiebstahl in Beckhausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben sich am Montag, 22. Juni 2020 auf der Schaffrathstraße Zutritt zur Wohnung einer 87-Jährigen Gelsenkirchenerin verschafft und sie bestohlen. Die Unbekannten schellten gegen 10.50 Uhr an der Tür der Seniorin und gaben sich ihr gegenüber als Mitarbeiter der Gelsenkirchener Wasserwerke aus. In der Wohnung wurde die Gelsenkirchenerin durch einen der Männer abgelenkt, während sein Komplize Schmuck und Bargeld entwendete. Das Duo entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen machen können. Einer war 20 bis 40 Jahre alt, 185 cm groß, von sportlicher Statur, hatte einen hellen Teint und kurze, dunkle Haare. Er trug ein blaues, langes Hemd und eine Krawatte. Sein Komplize war ebenfalls 20 bis 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, korpulent, hatte kurze, dunkle Haare und einen Dreitagebart. Sachdienliche Hinweise an die Polizei bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 - 8112 (Kriminalkommissariat21) oder - 8240 (Kriminalwache).

