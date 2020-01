Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Positive Entwicklung bei Wohnungseinbrüchen

Mittelbaden (ots)

Während die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg und der Polizeireviere ihre Sicherheitskonzepte und die damit einhergehenden Maßnahmen fortwährend weiterentwickeln und anpassen, um so den Wohnungseinbruchsdiebstählen professionell entgegenzuwirken, ist aktuell eine erfreuliche Entwicklung in diesem Bereich zu verzeichnen.

Polizeipräsident Reinhard Renter: "Der Wohnungseinbruchsdiebstahl ist ein Delikt, das das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in einem besonderen Maße beeinträchtigt. Der materielle Schaden geht oft mit langfristigen psychischen Belastungen einher. Daher ruhen wir uns auf dieser positiven Entwicklung nicht aus. Unser Ziel ist weiterhin, die Sicherheit und hohe Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg zu gewährleisten."

In den letzten drei Monaten des Jahres 2018 wurden im Ortenaukreis, im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden insgesamt 219 Einbrüche gezählt. Im selben Vergleichszeitraum des Jahres 2019 bilanzieren die Statistiker einen Rückgang um nahezu die Hälfte. Eine Tendenz der bisherigen Entwicklung im Januar 2020 steht dem in nichts nach. Neben umfangreichen offenen, wie auch verdeckten Maßnahmen an besonders gefährdeten Orten, dürften auch die mit einer hohen Nachfrage einhergegangenen Präventionsveranstaltungen ihren Teil zu diesem positiven Ergebnis beigetragen haben.

"Jeder Einbruch ist einer zu viel. Aber mit harter Arbeit auf hohem Niveau können wir viel erreichen. Die Verfolgung und Verhinderung von Wohnungseinbruchsdiebstählen hat bei uns weiterhin eine hohe Priorität. Ich hoffe, dass wir diesen positiven Trend verfestigen können.", resümiert Renter. Er weist abschließend auf die Wichtigkeit hin, innerhalb der Nachbarschaft wachsam zu bleiben und verdächtige Beobachtungen ohne zeitlichen Verzug über Notruf (110) zu melden. Außerdem werden auch in diesem Jahr verschiedene Präventionsveranstaltungen zu diesem Thema angeboten. Sollte das Interesse an einer Beratung bestehen, kann jederzeit mit der Polizei Kontakt aufgenommen werden.

Beratung zum Thema Einbruchschutz:

Landkreis Rastatt und Baden-Baden: Ewald Wanyer, Tel.: 07222 761-405

Ortenaukreis: Ralf Kaufmann, Tel.: 0781 21-4515 und Paul Riehle, Tel.: 0781 21-1041

