Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Einbruch in Autowerkstatt - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht zwischen 21:00 Uhr und heute Morgen 08:00 Uhr wurde in der Berliner Straße in ein Karosserie- und Lackzentrum eingebrochen. Unbekannte Täter stiegen mit einer mitgebrachten Leiter durch ein in drei Meter Höhe befindliches Fenster und gelangten von dort in das Gebäude. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Schlüsselkasten mehrere Fahrzeugschlüssel. Außerdem bedienten sie sich an der Registrierkasse im Eingangsbereich und entwendeten daraus das Bargeld. Sie verließen das Gebäude wieder auf demselben Weg wie sie gekommen waren. Mit einem der entwendeten Fahrzeugschlüssel öffneten sie, auf einem in der Nähe befindlichen Parkplatz, einen älteren schwarzen Pkw Mercedes C 180 Kompressor mit den amtlichen Kennzeichen WA-GM 55 und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

