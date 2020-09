Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Nieder-Werbe: Pärchen klaut Lachsforellen und flüchtet mit Suzuki Jimmy - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Sonntagmorgen, 06.09.2020, um kurz vor drei Uhr wurde der Besitzer einer Fischzucht in Nieder-Werbe, Unter dem Hagen, durch Geräusche auf seiner Anlage wach. Er konnte einen Mann und eine Frau beobachten, die bei ihm Fische klauen wollten. Er machte auf sich aufmerksam, worauf das Diebespaar mit einem Eimer voll Lachsforellen in ihren, in der Nähe abgestellten, Pkw Suzuki Jimmy flüchteten und über einen Feldweg in Richtung Basdorf davonfuhren. Die Frau war bei ihrer Flucht auf einer Treppe gestürzt und könnte sich dabei verletzt haben. Bekleidet war sie mit einem rosa Pullover. Mehr konnte der Besitzer in der Dunkelheit nicht erkennen. Das Täterduo hatte, um auf das Gelände zu gelangen, ein abgeschlossenes Metalltor aus der Halterung gehebelt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

