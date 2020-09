POL-KB: Bad Wildungen: E-Bike vor Schule gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Polizei Korbach

Der Besitzer eines E-Bikes hatte sein Zweirad heute Morgen um 07:30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen vor der Hans-Viessmann-Schule in der Stresemannstraße abgestellt. In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr muss ein Dieb zugeschlagen und das E-Bike entwendet haben. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke HUSQVARNA Typ HARD CROSS HC6 2020. Das Zweirad hat einen Wert von 4.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

