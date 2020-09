Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Pkw mehrfach zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Der Besitzer eines schwarzen Pkw Audi A3 hatte seinen Pkw im Wendehammer in der Otto-Nord-Straße ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Unbekannter Täter zerkratzte ihm in der Nacht von Dienstag, 01.09.2020, auf Mittwoch, 02.09.2020, die Motorhaube und eine Nacht später die Fahrerseite. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

