Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Mehrere Einbrüche am Wochenende - Wer kann Hinweise geben?

Korbach (ots)

Die Polizei Bad Wildungen ist auf der Suche nach Einbrechern die am Wochenende in der Laustraße und Fürst-Friedrich-Straße in zwei Kliniken und ein Gesundheitszentrum eingestiegen sind. Wer kann Hinweise geben?

Am Wochenende suchten unbekannte Täter eine Klinik in der Fürst-Friedrich-Straße, sowie eine Klinik und ein Gesundheitszentrum in der Laustraße auf. Die Polizei geht aufgrund der örtlichen Nähe davon aus, dass es sich in allen Fällen um die gleichen Täter gehandelt hat. Der Tatzeitraum ist von Freitagabend, 04.09.2020, bis Montagmorgen, 07.09.2020. In allen sechs bekannt gewordenen Fällen wurden durch die Täter die Haupteingangstüren mit einem Brechwerkzeug angegangen und anschließend die Büroräume sowie die darin befindlichen Büromöbel nach Bargeld durchsucht. Teilweise wurden auch Büroräume und Büromöbel gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten etwa 1.000 Euro Bargeld, richteten aber einen Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro an. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

