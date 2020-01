Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Nach Streit: Schüler ausgeraubt und geschlagen

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (28. Januar, gegen 13:30 Uhr) kam es im Bereich einer Schule an der Krefelder Straße zu einem Streit. Zwei Jugendliche sollen einen 15-Jährigen geschlagen und ihm danach das Handy und etwas Bargeld abgenommen haben. Einen der beiden Verdächtigen konnte die Polizei kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der 17-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen Raubes auseinandersetzen. (cd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell