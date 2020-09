Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen- Skoda überschlägt sich

Ein 29 Jahre alter Mann übersah ein verkehrsbedingt haltendes Auto

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 16.45 Uhr fuhr ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Skoda von Feldstetten in Richtung Laichingen. Auf Höhe der Einmündung zum Flugplatz Laichingen mussten währenddessen zwei Pkw verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der 29-Jährige zu spät, weshalb er, um einen Unfall zu verhindern, eine Vollbremsung einleitete und nach rechts auf den Grünstreifen auswich. Im Grünstreifen prallte er allerdings nach mehreren Metern gegen einen Betonschacht. Hierdurch wurde sein Skoda ausgehoben und überschlug sich mindestens zwei Mal, bevor er auf den Rädern zum Stehen kam. Der Skodafahrer konnte sich selbstständig aus seinem total beschädigten Auto befreien, er musste durch den alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

+++++++1665265

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell