Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Einbruch in Hotelbetrieb

Kandel (ots)

Kandel; Am 17.06.2020 gelangten unbekannte Täter in der Zeit von 22:30 - 07:30 Uhr in den Bürobereich des Hotelbetriebs in der Marktstraße. Im Bürobereich wurde ein Tresor gewaltsam aus der Wand gebrochen. Der Sachschaden dürfte bei ca. 2000EUR liegen. Die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten.

