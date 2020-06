Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bild-Infos

Download

Wörth (ots)

Wörth; Am 18.06.2020 befuhr um 23:00 Uhr eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin die Richard Wagner Straße in Wörth. An der Einmündung zur Hanns-Martin-Schleyer Straße wollte die Fahrerin nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest erbrachte einen Wert von 1,4 Promille.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell