Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Kabeldieb festgenommen

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (23. Oktober 2019) hat die Polizei nach einem Zeugenhinweis einen Kabeldieb festgenommen.

Gegen 18:30 Uhr trafen Polizeibeamte den 35-jährigen rumänischen Tatverdächtigen auf einer Baustelle am Karlsplatz an. In seinen Einkaufstaschen befanden sich neun aufgerollte Kabelstücke, die er zuvor entwendet hatte. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (799)

