Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben, A 65, Fahrtrichtung Ludwigshafen Traktor auf Abwegen!!!

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde am Donnerstag, 18.06.2020, gegen 14.40 Uhr ein Traktor auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwighafen gemeldet. Eine Streife der PI Edenkoben konnte den Traktor einholen und von der Autobahn ableiten. Bei der anschließenden Kontrolle des 44-jährigen rumänischen Traktorfahrers stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Ein späterer gerichtlich verwertbarer Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 0,64 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 650,- Euro für das ordnungswidrige Fahren unter Alkoholeinfluss erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Markus Weber, Polizeihauptkommissar



Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell