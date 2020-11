Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch endet an zugemauertem Fenster (12/0211)

SpeyerSpeyer (ots)

31.10 - 02.11.2020

Verwundert dürften derzeit unbekannte Täter gewesen sein, die im Zeitraum 31.10 - 02.11 in ein Kleidergeschäft in der Maximilianstraße einbrechen wollten und hierzu ein Fenster an der Gebäudeseite Antoniengasse aufhebelten. Nach erfolgreichem Öffnen des Fensters mussten sie nämlich erkennen, dass das Fenster von Innen zugemauert war und ihnen somit der Weg in die Geschäftsräumlichkeiten verwehrt blieb. Von einem weiteren Vorgehen sahen die vermutlich frustrierten Täter danach ab. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Antoniengasse aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

