POL-IZ: 201009.2 Rosdorf: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am 09.10.2020 um 08.57 Uhr kam es auf der L 123 Höhe KM 4,4 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person.

Eine 37jährige aus Rosdorf war mit ihrem Pkw Opel auf der L 123 unterwegs von Rosdorf in Richtung Rade. Kurz vor der Einmündung nach Oeschbüttel kam sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Böschung und den dortigen Geh- und Radweg und prallt schließlich seitlich mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde die 37jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde mit Hilfe der Feuerwehr befreit. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Brustbereich und ein Schädel-Hirn-Trauma, war nicht ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKE nach Hamburg geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die L 123 war für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

