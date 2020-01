Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Parfüm-Dieb

Hamm-Mitte (ots)

Drei Flaschen Parfüm im dreistelligen Wert hat ein unbekannter Mann am Dienstag, 14. Januar, gestohlen. Dabei wurde er gegen 15.20 Uhr in einer Parfümerie an der Weststraße beobachtet. Er flüchtete.

Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, ist mindestens 170 Zentimeter groß und war mit einer blaugelben Jacke und einer farbigen Basecap bekleidet. Er ist dünn, hat ein schmales Gesicht und ein unvollständiges Gebiss.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

