Polizei Düren

POL-DN: Betrüger festgenommen

Düren (ots)

Der Polizei gelang es am Freitagabend, einen Betrüger auf frischer Tat festzunehmen.

Ein 63-jährigener Mann aus Kreuzau erstattete in der letzten Woche Anzeige wegen Computerbetrugs. Unbekannte erlangten zum wiederholten Mal Zugang zu seinem E-Mail Account und bestellten hochwertige Waren, die dem 63-Jährigen in Rechnung gestellt wurden. Die Waren wurden jeweils an fremde Adressen zugestellt. Im Zuge der Ermittlungen konnte am Freitag in den frühen Abendstunden ein 29-Jähriger Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, in Düren festgenommen werden. Er wollte die rechtswidrig bestellten Waren in einem Paketshop abholen, als er von Polizeibeamten gestellt wurde. Die eingesetzten Beamten fanden bei ihm zwei total gefälschte Ausweispapiere. Zwischenzeitlich wurde durch das Amtsgericht Aachen auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell