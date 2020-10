Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201008.3 Heide: Verstoß gegen das Waffengesetz -Schießen auf dem Marktplatz

Heide (ots)

Mitgeteilt wurde, dass ein Jugendlicher auf dem Marktplatz mit der Schreckschusswaffe 3mal in die Luft geschossen hat.

Diese Meldung ging am 07.10.2020 um 16.31 Uhr bei der Polizei ein, so dass eine Streifenwagenbesatzung unverzüglich den Einsatzort aufsuchte. Aufgrund der abgegebenen Beschreibung der Jugendlichen, die der Anrufe in diesem Fall geben konnte, waren sie leicht zu finden. Ein 15jähriger aus Heide hatte tatsächlich in einer Herrenhandtasche eine Schreckschusswaffe dabei, aber damit nicht geschossen. Und diese würde auch einem Freund gehören, der aber gerade in die Marktpassage gegangen sei und tatsächlich kurze Zeit später wieder dazu kam. Der 22jährige Heider bestätigte die Angaben des Jugendlichen, dass es seine Waffe sei, die erst am Tag zuvor erworben hatte, und auf die der 15jährige Freund nur kurz aufpassen sollte. Aber geschossen wollte er damit auch nicht haben. Allerdings sei er auch nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Da die Zeugen bzgl. des Schießens eine andere Aussage machen, der 22jährige keinen Waffenschein besitzt und der 15jährige schon aufgrund seines Alters keinen bekommt, wird gegen beide eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Die Waffe wurde sichergestellt.

Sachbearbeitung: PR Heide, Tel. 0481 / 94-0

Hans-Werner Heise

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: 04821 / 602 2140

Mobil: 0160 / 91313940

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell