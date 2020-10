Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201009.1 Dithmarschen: Diverse Anrufe falscher Polizeibeamter - Warnung!

Dithmarschen (ots)

In Dithmarschen, Großraum Heide, kam es am 08.10.2020 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr erneut zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Bisher sind der Polizei fünf Fälle bekannt geworden, in denen die Betroffenen alle gut reagiert und aufgelegt haben, so dass kein Schaden entstand. In diesem Fall haben die Täter wieder die alte Betrugsmasche genutzt. Eine weibliche Person tätigte den Anruf, gab sich als Mitarbeiterin der Kripo Heide oder als eine Frau Fischer vom K4 in Delmenhorst aus und erklärte, dass man Täter festgenommen hat, bei denen eine Liste mit Telefonnummern oder Namen der Angerufenen gefunden wurde. Nun vermutet man eine anstehende Straftat und wollte Auskunft über die Vermögensverhältnisse haben. In einem Fall, nachdem beim ersten Anruf aufgelegt wurde, meldete sich eine knappe Stunde später eine männliche Person und gibt sich als Polizeibeamter aus. Die Betroffene hat ihn gleich unterbrochen und erklärt, dass sie zur Polizei gehen wolle. Die Betroffenen gaben alle an, dass die Frau in einem akzentfreien Deutsch gesprochen hat. Da zu vermuten ist, dass noch weitere Anrufe dieser Art folgen werden, noch einmal der Hinweis der Polizei: Lassen sie sich nicht auf ein Gespräch über ihre Vermögensverhältnisse ein, legen sie auf und verständigen sie die Polizei. Wenn möglich, notieren sie die angezeigte Rufnummer.

