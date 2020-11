Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Jugendliche treten Tür von Einfamilienhaus auf und flüchten (33/0211)

RömerbergRömerberg (ots)

02.11.2020, 13:15 Uhr

Am Montagmittag wurde eine Anwohnerin der Heiligensteiner Straße auf drei Jugendliche vor einem von außen unbewohnt wirkenden Nachbarhaus aufmerksam. Diese rüttelten in verdächtiger Weise an den Klappläden, verließen die Örtlichkeit kurzfristig und traten/schlugen bei ihrer Rückkehr gegen die marode Haustür, sodass diese aufsprang. Ein Betreten des Hauses durch die Tatverdächtigen, die sich danach fluchtartig entfernten, erfolgte nicht. Zwei der Jugendlichen konnten später erneut im Bereich der Heiligensteiner Straße festgestellt und von der Polizei kontrolliert werden. Hierbei wurden auch die Personalien ihres nichtanwesenden Begleiters bekannt. Bei den Dreien handelt es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14-18 Jahren aus Speyer und Harthausen. Die Kontrollierten räumten gegenüber der Polizei ein, sich vor dem betroffenen Haus aufgehalten zu haben, bestritten jedoch ein Eintreten der Tür. Ihre Eltern wurden über den Vorfall und die eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen in Kenntnis gesetzt.

