POL-PDLU: Hanhofen - Geldbeutel aus parkendem Fahrzeug entwendet (38/0311)

HanhofenHanhofen (ots)

03.11.2020, 14:00 - 14:30 Uhr

Am Dienstag wurde im Zeitraum 14:00 - 14:30 Uhr aus einem auf dem Waldparkplatz B39 / Anschlussstelle Hanhofen-Ost geparkten Skoda ein Geldbeutel mit ca. 80EUR Bargeld, Ausweisdokumenten und Geldkarten entwendet. Um an das Diebesgut zu gelangen, wurde eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen, denen am Dienstag verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich des Waldparkplatzes aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Weiterhin ergeht erneut der polizeiliche Rat, auch bei kurzfristigem Verlassen seines Fahrzeugs niemals Wertgegenstände in diesem zu belassen. Außerdem sollte man sich vergewissern, dass das Fahrzeug verschlossen wurde.

