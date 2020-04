Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: BAB 24 nach Verkehrsunfall voll gesperrt (Erstmeldung)

Parchim / Stolpe (ots)

Nach einem LKW- Unfall ist die BAB 24 zwischen Parchim und Neustadt- Glewe in Fahrtrichtung Hamburg derzeit voll gesperrt. Ein LKW war am Montagmorgen gegen 07 Uhr auf ein Baustellenfahrzeug aufgefahren, wobei sich der Fahrer des LKW Verletzungen zuzog. Das Baustellenfahrzeug samt Schilderwagen wurde beim Aufprall in den Graben geschleudert. Derzeit dauen die Rettungsmaßnahmen an.

