Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

Trier (ots)

Trier. Am 13.04.2020 wurde ein Verkehrsteilnehmer gegen 16:10 Uhr auf einen Pkw, schwarzer VW Polo, aufmerksam, welcher auf der B 51 in Höhe des Estricher Hofs im Gegenverkehr entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten jedoch rechtszeitig abbremsen und ausweichen können, so dass es zu keiner konkreten Gefährdung gekommen sei. Nachdem sich das Fahrzeug wieder ordnungsgemäß im fließenden Verkehr in Richtung Trier eingeordnet hatte, sei das Fahrzeug dem Zeugen weiterhin durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. In der Loebstraße sei der Pkw ohne ersichtlichen Grund nach links in die Gegenspur gefahren. Ein dem Pkw entgegenkommender Motorradfahrer habe noch rechtzeitig abbremsen und nach rechts ausweichen können, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Zeugen, insbesondere der Motorradfahrer, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Innenstadt (0651-9779-1710) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Trier

Ansprechpartner: Nina Lümpert

Tel.: 0651/9779-1710

pwtrier@polizei.rlp.de



