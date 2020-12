Polizei Mettmann

POL-ME: Ein Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Velbert - 2012001

MettmannMettmann (ots)

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlung befuhr am 30.11.20, gegen 19:30 Uhr, ein 56 jähriger Velberter mit seinem Audi die Nevigeser Straße in Velbert, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Neviges.

Im Kreuzungsbereich Nevigeser Straße/ Kuhlendahler Straße/ Wülfrather Straße bog der Audi Fahrer nach links in die Kuhlendahler Straße in Richtung BAB 535 ab.

Beim Abbiegen stieß der Pkw mit einem 19 jährigen Fußgänger aus Velbert zusammen, welcher in der dortigen Fußgängerfurt die Fahrbahn der Kuhlendahler Straße überquerte.

Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und stürzte zu Boden, wobei er schwer verletzt wurde.

Er wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

