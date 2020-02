Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Mann stiehlt Tasche von Schulter

Am Mittwoch erbeutete in Eislingen ein Unbekannter die Handtasche einer Frau.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei sei gegen 3 Uhr eine 24-Jährige zu Fuß in der Stuttgarter Straße gegangen. Der Dieb habe ihre Tasche gestohlen, welche über ihre Schulter hing. Gewalt habe der Täter nicht angewandt, sagte die Frau später der Polizei. In der schwarzen Tasche befand sich Geld. Die Polizei aus Eislingen (Tel. 07161/8510) ermittelt jetzt gegen den Dieb. Der soll eine schwarze Kapuzenjacke getragen haben und in Richtung Göppingen geflüchtet sein.

+++0310775

