POL-PDLU: Gefährdung des Straßenverkehrs- Zeugenaufruf

Zuerst genötigt und dann geschlagen wurde am Montagmittag zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr ein 29-Jähriger. Der Mann war zunächst mit seinem PKW auf der B39 von Neustadt in Richtung Speyer unterwegs als ihm ab Hanhofen ein weißer Transporter zu dicht auffuhr und ihn durch das Stadtgebiet Speyer verfolgte. Da der Transporter in der Dudenhofer Straße immer wieder zum Überholen ansetzte und hierzu über den Fahrstreifen fuhr, seien andere Fahrzeuge im Gegenverkehr zu einem Ausweichmanöver gezwungen worden. Der 29-Jähriger entschloss sich, eine Anzeige zu erstatten und fuhr in die Maximilianstraße zur Polizeidienststelle. Auch hier verfolgte ihn der Fahrer des Transporters und stellte sich auf der Maximilianstraße quer vor den PWK. Der junge Mann musste sich nicht nur Beleidigungen aussetzen, sondern auch einem körperlichen Angriff. Nach einer Rangelei, wodurch der 29-Jährige leicht verletzt wurde, ergriff der Beschuldigte die Flucht. Ermittlungen bzgl. des Fahrers dauern noch an.

Die Polizei sucht Zeugen, die auf der Dudenhofer Straße dem weißen Transporter ausweichen mussten oder einen solchen Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

