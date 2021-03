Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots)

Gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, hat am Dienstag gegen 01:00 Uhr ein 29-Jähriger, der in der Straße "Hinterm Esel" einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Bei dem Mann konnte eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden werden. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

