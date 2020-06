Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Herbeiführen einer Brandgefahr an den Altschlossfelsen

Eppenbrunn (ots)

Am Pfingstsonntag, 12:00 Uhr, meldete ein Wanderer eine noch rauchende Feuerstelle im grenznahen Bereich des Altschlossfelsens. Die Feuerwehr Eppenbrunn rückte mit einem Fahrzeug und 8 Mann aus und löschte das Brandnest. Der Wehrführer gab an, dass es sich wohl um eine Brandstelle der vergangenen Nacht gehandelt hat, die nicht ausreichend gelöscht war. Nur dem Zufall, der geringen Windstärke und der Meldung des Wanderers sei es zu verdanken, dass der Wald nicht Feuer gefangen hätte. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Lagerfeuer Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

