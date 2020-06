Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendieb mit Skorpion-Tätowierung am Hals flieht zu Fuß

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 15:40 Uhr, wurde ein Ladendieb im "Thomas-Philipps" in der Arnulfstraße von einem anderen Kunden dabei beobachtet, wie er mindestens 10 Dosen eines Energy-Drinks in seinem Rucksack verstaute. Als der Mann den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passiert hatte, rief ihm der Zeuge nach und verfolgte den Dieb. Dieser rannte nach dem Verlassen des Marktes nach rechts, sprang über eine begrenzende Leitplanke des Parkplatzes und stürzte über die Böschung auf eine circa 2 Meter tiefer liegende Einfahrt. Hierbei verlor er drei der gestohlenen Dosen, rappelte sich auf und flüchtete weiter in unbekannte Richtung. Der Mann soll 170 bis 180 cm groß und ungefähr 30 Jahre alt sein, südländisches Äußeres mit schwarzen Haaren. Er trug dunkelblaue Jeans und vor dem Mund ein bordeauxfarbenes Tuch. Markant ist eine Skorpion-Tätowierung am Hals. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Polizeidirektion Pirmasens