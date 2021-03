Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer verletzt

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es Montag um 10:19 Uhr, als eine 83-jährige PKW Fahrerin die Landauer Straße stadteinwärts befuhr und an der Kreuzung zur Bismarckstraße das rote Licht der Ampelanlage übersah. Hierdurch fuhr sie ungebremst in den Kreuzungsbereich und kollidierte mit dem von rechts kommenden bevorrechtigten Radfahrer. Der 62-jährige Mann kam zu Sturz, verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 2500 EUR.

