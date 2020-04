Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Unbekannte Täter knackten in der Nacht Dienstag ein Vorhängeschloss einer Lagerhalle in der Straße "Im Bentheim". Anschließend betraten die Täter das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie jedoch keine Gegenstände. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 08 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Am Dienstagmittag stellte ein Zeuge den Einbruch in eine leerstehende Wohnung auf der Wedinghauser Straße fest. Unbekannte Täter hatten ein Fenster aufgehebelt. Beute konnten sie in der leeren Wohnung nicht machen. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

