Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gullydeckel auf Straße geworfen

Arnsberg (ots)

Am Montagabend warfen zwei unbekannte Täter einen Gullydeckel auf die Bahnhofstraße. Ein Auto fuhr über die Abdeckung und wurde beschädigt. Zeugen konnten um 23.50 Uhr zwei Männer beobachten. Diese kamen vom Gelände der Seniorenanlage und trugen den Gullydeckel. Diesen warfen sie auf die Straße. Ein in Richtung Bahnhof fahrender Pkw konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über den Deckel. Die beiden Männer flüchteten zurück in Richtung der Seniorenanlage. Auf dem dortigen Gelände fanden die Polizisten auch den offenen Kanalschacht. Sie setzten den Gullydeckel wieder ein. Eine genauere Beschreibung der beiden Männer liegt bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

