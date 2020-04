Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrüger

Arnsberg (ots)

Am 28.10.2019 zwischen 20:10 und 20:15 Uhr bedienten zwei Täter einen Automaten in einem Wettbüro in Arnsberg mit einem manipulierten Geldschein.

Weitere Details zum Sachverhalt und Lichtbilder finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/arnsberg-computerbetrug

Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt diese Männer?

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

