POL-LB: Marbach am Neckar: 76-Jähriger verwechselt Gas- und Bremspedal

Ludwigsburg (ots)

Etwa 20.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz einer Verwechslung von Gas- und Bremspedal durch einen 76-jährigen Ford-Lenker am Mittwoch gegen 12:00 Uhr in der Güntterstraße in Marbach am Neckar. Der 76-Jährige war gerade beim Einparken in eine Parkbucht, als er auf das falsche Pedal trat und sein Ford Transit zunächst mit einem geparkten Mercedes kollidierte. Der Ford wurde bei der Kollision abgewiesen und setzte seine Fahrt fort, prallte gegen Tische einer Bäckerei und schob diese gegen die Glasscheibe der Filiale. Diese ging in der Folge zu Bruch. Auch die Markise wurde beschädigt.

