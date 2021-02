Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Elektrospeicheröfen auf Feldweg abgelagert

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter lagerte zwei zerlegte Elektrospeicheröfen auf einem unbefestigten Feldweg im Köpfwiesenweg in Vaihingen an der Enz ab. Der Weg verläuft hinter einem Kanuclub in Richtung des Enzdammes. Die Tat muss sich vor dem 19.Januar 2021 ereignet haben. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 07142 405 0.

