Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannter macht sich an Mercedes zu schaffen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend staunte eine Anwohnerin der Ludwig-Herr-Straße in Kornwestheim nicht schlecht, als sie gegen 22:00 Uhr beim Öffnen eines Fensters einen Unbekannten entdeckte, der gerade dabei war in den vor dem Haus geparkten Mercedes ihres Partners einzusteigen. Dem Unbekannten war es gelungen, die Beifahrertür gewaltsam zu öffnen. Sie schrie den Mann an, der daraufhin in Richtung Zeppelinstraße flüchtete. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 16 Jahre alten und circa 160 cm großen Jugendlichen handeln, der eine schwarze Wintermütze mit einem weißen Rand trug. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell