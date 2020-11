Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad HersfeldBad Hersfeld (ots)

Zwischen Donnerstag, 19.11.2020, 17:00 Uhr - Samstag, 22.11.2020, 15:00 Uhr, parkte 40-jährige Fahrerin eines Ford Focus aus Bad Hersfeld in der Chemnitzer Straße und in der Glatzer Straße. Sie stellte Beschädigungen an der vorderen linken Stoßstange fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

