POL-OH: Dieselpartikelfilter von Sprintern geklaut; Schmuck entwendet

FuldaFulda (ots)

Dieselpartikelfilter von Sprintern geklaut

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen zwischen Montagnacht (9.11.) und Montagmittag (23.11.) von mehreren Sprintern der Marke DB die Dieselpartikelfilter. Die Fahrzeuge standen in der Rudolf-Diesel-Straße auf einem zum Teil umzäumten Gelände. Der Wert des Diebesguts liegt im unteren 6-stelligen Bereich. Bisher gibt es keine Täterhinweise - es gab am Montag (16.11.) aber einen ähnlichen Vorfall in Nordhessen. Hier wurde in Diemelstadt von vier Baufahrzeugen jeweils der Katalysator ausgebaut. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmuck entwendet

Hauneck - Unbekannte brachen zwischen Montagmittag (23.11.) und Montagabend (23.11.) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße ein, durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Schmuck. Der Wert des Sachschadens beträgt circa 500 Euro. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

