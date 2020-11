Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Riskantes Überholmanöver mit Unfallflucht

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Ulrichstein - Am Montag, 23.11.2020, befuhren eine Seat-Fahrerin und ein BMW-Fahrer gegen 7 Uhr hintereinander die L 3168 in Richtung Grebenhain. Auf der Gegenspur kam ihnen ein LKW entgegen, der von einem anderen PKW überholt wurde. Dieser PKW befand sich bereits auf dem Fahrstreifen der beiden vorgenannten PKWs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Seat-Fahrerin stark ab. Dies bemerkte der BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Seat auf. Die beiden beteiligten PKW-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher als auch der LKW-Fahrer setzten trotz des Unfallgeschehens ihre Fahrt fort. Hinweise zum Unfall erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: TB'e Sehrt-Bleßmann Polizeistation Lauterbach

