Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau) Bußgeldverfahren gegen eine Eisverkäuferin (22.07.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Einem Bußgeld der zuständigen Bußgeldbehörde sieht eine 46 Jahre alte Eisverkäuferin aus dem Landkreis Sigmaringen entgegen. Die Betroffene war am Mittwochnachmittag im Zeitraum von 13.00 bis 14.00 Uhr zum Eisverkauf im Wohngebiet "Bangelt" und in der Bahnhofstraße unterwegs und machte mit einer Glocke auf den Verkauf von Speiseeis aufmerksam. Anwohner hatten wegen solcher Glockenschläge bereits Beschwerden wegen Ruhestörung vorgetragen. Ermittlungen des Polizeipostens Mühlheim an der Donau führten zur Feststellung, dass das Speiseeis im öffentlichen Verkehrsraum ohne die hierzu erforderliche Sondernutzungserlaubnis angeboten und verkauft wurde. Bei der am Mittwoch durchgeführten Überprüfung des Verkaufsfahrzeugs wurden zusätzlich Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt.

