Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug beim Ein- oder Aussteigen beschädigt

55765 Birkenfeld, Am Talweiher (ots)

Am Freitag, dem 03.07.20, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein parkender schwarzer Golf auf dem Großraumparkplatz Am Talweiher in Birkenfeld beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen schlug ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seiner Wagentür gegen die linke Fahrzeugseite des Golfs. Hierbei entstand eine nicht unerhebliche Lackabsplitterung und Beule an der Tür. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld unter 06782-9910

