Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frau versucht Fahrzeuge anzuhalten - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am 04.07.2020, zw. 11:00 - 12:00 Uhr betrat eine weibliche Person in Trier-Quint, dortige Koblenzer Straße, die Fahrbahn und versuchte herannahende Fahrzeuge anzuhalten. Teilweise sprang sie sogar vor die Fahrzeuge. Zeugen, insbesondere betroffene Fahrzeugführer, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

