Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Idar-Oberstein (ots)

Am 02.07.2020 kam es zwischen 13:15 und 13:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße 126 in Idar-Oberstein zu einem kleinen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Leider entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle, ohne sich vorher um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Idar-Oberstein bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe! Aufgefordert, sich bei hiesiger Wache zu melden, werden alldiejenigen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können.

