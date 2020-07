Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung durch blauen Kleinwagen

Konz (ots)

Am Freitag, dem 03.07.2020 um 07:45 Uhr, kam es auf der B51 zwischen Konz und Tawern in Höhe des dortigen Angelweihers zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein blauer Kleinwagen überholte einen schwarzen SUV. Infolgedessen musste ein im Gegenverkehr befindlicher PKW eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit dem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden blauen Kleinwagen zu vermeiden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz, Tel.: 06501-92680, in Verbindung zu setzen.

